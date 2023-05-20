Бобёр дал прогноз на матч «Крыльев Советов» - «Урал»

Экс-игрок самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр поделился прогнозом на матч против екатеринбургского «Урала» в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Будет игра за шесть очков. Слишком много на кону стоит, поэтому сильно раскрываться ни одна, ни другая команда не будет. Думаю, «Крылья» обыграют «Урал» с минимальным счетом», - цитирует бывшего футболиста Metaratings.ru.

Поединок состоится на стадионе в Самаре в воскресенье, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Перед этим матчем «Крылья» занимают 13-е место в турнирной таблице, а «Урал» находится на 11-й строчке.