Без Дзюбы и Пиняева: «Локомотив» назвал состав на матч с «Факелом»

В матче 28-го тура Российской премьер-лиги московский «Локомотив» встретится с воронежским «Факелом». Тренерские штабы объявили стартовые составы команд на предстоящую встречу.

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичёв, Погостнов, Баринов, Жемалетдинов, Карпукас, Глушенков, Камано, Изидор.

«Факел»: Свинов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Альшин, Якимов, Мендель, Брахими, Аппаев, Гонгадзе.

Матч пройдет в Москве на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 14:00 по местному времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Lveresult.ru.