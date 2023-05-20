Прогноз на матч «Торпедо» - «Динамо» от Бубнова

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги состоится московское дерби между «Торпедо» и «Динамо». Своим мнением по этому матчу поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«0:2. «Торпедо» заслуженно вылетело. «Динамо» тоже выступает не лучшим образом. Но подбор игроков у «бело-голубых» гораздо серьёзней. За счёт этого динамовцы должны уверенно побеждать», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Дерби «Торпедо» - «Динамо» состоится сегодня, 20 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.