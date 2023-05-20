Ловчев рассказал, чего ждёт от матча «Спартак» - ЦСКА

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался о предстоящем поединке между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

В разговоре с корреспондентом RT эксперт заявил, что не видит ярко выраженного фаворита. По мнению Ловчева, в предстоящем поединке будет равная игра.

Поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В преддверии столичного дерби «красно-белые» занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на второй позиции.