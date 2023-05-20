Бубнов рассказал, кто победит в матче «Оренбург» - «Зенит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем противостоянии «Оренбурга» и «Зенита» в 28-м туре Российской премьер-лиги.

«2:1. «Зенит» выиграл чемпионат, и Семак будет ротировать состав. Хозяева же никого не боятся за счёт хорошо поставленной агрессивной игры. Тем более, они будут выступать на искусственном газоне», - приводит слова Бубнова издание Sportbox.

Матч «Оренбург» - «Зенит» состоится сегодня, 20 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Подробная текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на Liveresult.ru.