Бубнов дал прогноз на матч «Локомотив» - «Факел»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка 28-го тура Премьер-лиги между столичным «Локомотвом» и воронежским «Факелом».

«2:1. «Локомотив» настроен на победу в каждой игре, у команды многое получается. У железнодорожников мощная линия нападения. «Факелу» будет тяжело зацепиться хотя бы за ничью», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.

Встреча состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Liveresult.ru.