Промес назвал цель «Спартака»

Лидер атакующей линии московского «Спартака» Квинси Промес рассказал о цели своей команды в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Стать вторыми. Мы заслуживаем этого. Первая часть сезона была классной. Теперь нужно доказать это в оставшихся матчах. Первый и самый значимый из этих финалов ждет нас в воскресенье», - передает слова нидерландского футболиста пресс-служба «красно-белых».

В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» встретится на «Открытие Банк Арене» с ЦСКА. Матч состоится в воскресенье, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.