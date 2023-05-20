Промес заявил, что ему не нравится Малком

Форвард московского «Спартака Квинси Промес рассказал о своем отношении к нападающему петербургского «Зенита» Малкому.

«Мне Малком не по душе, но я должен признать, что он чемпион и классный бомбардир. Но только в этом сезоне. В будущем титул достанется «Спартаку». А мне будет уместно стать самым результативным игроком», - приводит слова нидерландского нападающего пресс-служба «красно-белых».

На счету Промеса 18 голов в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, он занимает второе место в списке бомбардиров. Малком, лидирующий в рейтинге, отметился 23 забитыми мячами.