Сёмин: «Дзюба заново открыл свой талант в этом сезоне»

Наставник столичного «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбу можно номинировать на награду «Открытие сезона» в РПЛ.

«Кому бы отдал приз «Открытие сезона»? Да можно хоть Дзюбе вручить - он заново открыл свой талант в этом сезоне, когда многие думали, что его лучшие годы уже прошли», - цитирует тренера «РБ Спорт».

Артём перешел в московский коллектив в феврале нынешнего года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел девять поединков в Премьер-лиге, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.