Промес: «Цель «Спартака» - показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России»

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес пообщался с журналистами в преддверии принципиального матча с ЦСКА. Нидерландский игрок высказался о гегемонии петербургского «Зенита», ставшего пятый раз подряд чемпионом Премьер-лиги.

«За пять лет они привыкли чувствовать себя выше «Спартака». Но тем важнее для нас переломить это. Показать «Зениту», кто на самом деле лучший клуб в России, - такая цель даёт запредельную мотивацию», - приводит слова нидерландского нападающего пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем сезоне чемпионата России «Спартак» борется за призовые места. В ближайшем поединке команда Гильермо Абаскаля встретится со столичным ЦСКА.