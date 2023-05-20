Промес: «Зенит» больше не уважает «Спартак»

Нападающий столичного «Спартака» Квинси Промес высказался о петербургском «Зените». «Сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами РПЛ. Это пятый подряд титул для «сине-бело-голубых».

«Зенит» нас больше не уважает. «Зенит» хорош, снова выиграл чемпионат и заслуживает уважения за это. Но пора с этим заканчивать. Трофеи должны оставаться в Москве», - приводит слова нидерландского форварда пресс-служба «красно-белых».

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» занимает четвертое место. В ближайшем поединке команда Гильермо Абаскаля сыграет против ЦСКА.