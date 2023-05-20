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Промес: «Абаскаль - сильный тренер, его ждёт большое будущее»

20 Мая 2023 • 11:17 Комментировать

Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес в разговоре с клубной пресс-службой высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Гильермо - сильный тренер. Молодой, но уже опытный. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждет большое будущее. Могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня», - передает слова Промеса издание Sport24.

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Трудовое соглашение испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет 21 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гильермо Абаскаль Квинси Промес
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