Промес: «Абаскаль - сильный тренер, его ждёт большое будущее»

Один из лидеров московского «Спартака» Квинси Промес в разговоре с клубной пресс-службой высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Гильермо - сильный тренер. Молодой, но уже опытный. Даже не сомневаюсь, что Абаскаля ждет большое будущее. Могу искренне сказать, что давно не видел в нашем клубе тренера такого высокого уровня», - передает слова Промеса издание Sport24.

Абаскаль занял пост главного тренера «Спартака» летом прошлого года. Трудовое соглашение испанского специалиста с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона-2024/2025.

В ближайшем матче «Спартак» на своем поле примет ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги. Дерби пройдет 21 мая.