Семак и Карпин претендуют на награду лучшему тренеру сезона РПЛ

На официальном сайте Российской премьер-лиги представлены имена тренеров, претендующих на награду лучшему наставнику сезона.

В список номинантов включены пять специалистов: Валерий Карпин («Ростов»), Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Оренбург»), Владимир Федотов (ЦСКА) и Сергей Ташуев («Ахмат»).

Этот шорт-лист был сформирован по итогам голосования журналистов. Второй раунд выборов лучшего тренера РПЛ стартует 20 мая и закончится 27 мая. В нем будут принимать участие болельщики. На третьем этапе победителя в номинации определят главные тренеры и футболисты команд РПЛ, в также легенды лиги и эксперты.

Церемония вручения наград пройдет 4 июня.