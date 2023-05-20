Алексей Попов: «Спартак» - команда без хребта»

Экс-футболист пермского «Амкара» Алексей Попов дал комментарий в преддверии поединка между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«Спартак» - команда без хребта. «Спартак» - ЦСКА - это больше сейчас про хайп, чем о противостоянии двух глыб. Ждем веселой игры на эмоциях. Если «Спартак» проиграет, то еще сильнее убедит в правильности таблицы», - приводит слова Попова Betonmobile.ru.

Дерби «Спартак» - ЦСКА пройдет завтра, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости располагаются на второй позиции.