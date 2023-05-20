Промес высказался о дерби против ЦСКА

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес дал комментарий в преддверии поединка против ЦСКА в рамках 28-го тура Российской премьер-лиги.

«Самое время доказать, что мы достойны большего. Суперфиналом это не назовешь, ведь борьба здесь идет не за первое место. Но в плане шансов на серебро это будет ключевая битва», - передает слова нидерландского форварда пресс-служба «красно-белых».

Дерби «Спартак» - ЦСКА состоится в воскресенье, 21 мая, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Перед этим поединком «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, а «армейцы» находятся на второй строчке.