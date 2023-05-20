Колосков назвал лучших тренеров РПЛ, не включив Карпина

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о тренерах, которые работают в клубах Российской премьер-лиги.

«У нас нет выдающихся тренеров, но есть хорошие - Семак, Федотов, Абаскаль. В российском футболе из всех выделяется Романцев. Это ориентир, на который нужно всем равняться», - передает слова Колоскова издание Sport24.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги команды провели 27 туров. Досрочным чемпионом стал петербургский «Зенит». Это пятый подряд титул для «сине-бело-голубых» в Премьер-лиге.

На втором месте располагается столичный ЦСКА, а тройку замыкает «Ростов».