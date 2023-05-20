В «Спартаке» объяснили, почему готовятся к матчу с ЦСКА в Тарасовке

Руководитель пресс-службы столичного «Спартака» Дмитрий Зеленов объяснил, почему команда готовится к дерби против ЦСКА на базе в Тарасовке.

«Ближе к лету мы традиционно проводим часть тренировок в Тарасовке. Хорошая погода, отличное состояние полей, все условия для подготовки. Летом планируем провести здесь сбор», - цитирует Зеленова Metaratings.ru.

Поединок между «Спартаком» и ЦСКА состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» завтра, 21 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 27 туров хозяева занимают четвертое место в турнирной таблице, а гости – второе.