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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Игра за «Спартак» равноценна игре за «Реал»

20 Мая 2023 • 09:18 Комментировать

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, что значит выступать за «народную команду».

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал» - лучший клуб страны, большой груз ответственности, армия болельщиков. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей», - передает слова Кавазашвили издание «РБ Спорт».

«Спартак» является самым титулованным клубом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место за три тура до конца. В ближайшем матче «красно-белые» встретятся с ЦСКА на «Открытие Банк Арене».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили
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