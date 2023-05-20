Кавазашвили: «Игра за «Спартак» равноценна игре за «Реал»

Экс-голкипер сборной России и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал о том, что значит выступать за «народную команду».

«Игра в «Спартаке» равноценна игре за «Реал» - лучший клуб страны, большой груз ответственности, армия болельщиков. Эти два клуба пользуются популярностью у огромного числа людей», - передает слова Кавазашвили издание «РБ Спорт».

«Спартак» является самым титулованным клубом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля занимают четвертое место за три тура до конца. В ближайшем матче «красно-белые» встретятся с ЦСКА на «Открытие Банк Арене».