Булыкин сделал прогноз на дерби «Спартак» - ЦСКА

Известный в прошлом российский нападающий Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу предстоящего дерби между «Спартаком» и ЦСКА в рамках 28-го тура Премьер-лиги.

«У «Спартака» хорошая игра в атаке и слабая защита. А у ЦСКА все сбалансировано, игроки готовы физически, тренер знает, что надо делать. У ЦСКА шансов побольше выиграть этот матч», - передает слова Булыкина «Газете.Ру».

Столичное дерби состоится в воскресенье, 21 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «Спартак» занимает четвертое место в таблице, а ЦСКА располагается на второй позиции.