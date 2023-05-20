Мостовой: «Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что нападающий Александр Кокорин мог бы вернуться в Российскую премьер-лигу.

«Кокорин может вернуться в Россию так же успешно, как и Дзюба ранее. В РПЛ футбол не запредельного уровня. Дзюба фактически не играл полгода, приехал и стал одним из лучших», - передает Vprognoze.ru слова Мостового.

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал в чемпионате Кипра за «Арис». 32-летний нападающий принял участие в 28 матчах за команду из Лимасола, записав на свой счет 13 забитых мячей и шесть голевых передач. Контракт игрока принадлежит «Фиорентине».