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В ЦСКА высказались о возвращении Фернандеса

20 Мая 2023 • 08:10 Комментировать

Представитель московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался насчет возможного возвращения защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой - в ЦСКА. На данный момент есть некоторые нюансы. Ситуация в любом случае скоро разрешится. Все равно трансферное окно закрыто», - передает слова Брейдо издание Sport24.

Напомним, что последним местом работы Фернандеса был «Интернасьонал». Футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды, однако недавно принял решение расторгнуть трудовое соглашение. В данный момент он находится без команды.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Марио Фернандес Кирилл Брейдо
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