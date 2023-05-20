В ЦСКА высказались о возвращении Фернандеса

Представитель московского ЦСКА Кирилл Брейдо высказался насчет возможного возвращения защитника Марио Фернандеса в «армейский» клуб.

«Мы хотим, чтобы Марио вернулся, и сам Марио хочет домой - в ЦСКА. На данный момент есть некоторые нюансы. Ситуация в любом случае скоро разрешится. Все равно трансферное окно закрыто», - передает слова Брейдо издание Sport24.

Напомним, что последним местом работы Фернандеса был «Интернасьонал». Футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды, однако недавно принял решение расторгнуть трудовое соглашение. В данный момент он находится без команды.