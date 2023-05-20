Тарханов готов возглавить «Динамо»

Известный российский специалист Александр Тарханов высказался насчет возможной работы в московском «Динамо». Недавно с поста рулевого команды был уволен сербский тренер Славиша Йоканович.

«Хотел бы я возглавить «Динамо»? Я был бы не против, это интересная работа. К тому же, в «Динамо» много молодых и очень талантливых ребят, можно будет прогресс хороший сделать», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» может стать экс-наставник «Локомотива» Марко Николич.

За три тура до завершения сезона «бело-голубые» занимают седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.