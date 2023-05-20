Кирьяков: «Динамо» совершило ошибку, выбрав Йокановича»

Экс-игрок московского «Динамо», а ныне футбольный эксперт Сергей Кирьяков высказался касательно отставки серба Славиши Йокановича с поста наставника «бело-голубых».

«Человек не выполнил задачу. Серба кто-то выбрал на роль главного тренера «Динамо». Изучали его качества. Значит, ответственность на этих людях. Руководители клуба совершили ошибку», - цитирует Кирьякова издание «РБ Спорт».

После 27 туров Российской премьер-лиги «Динамо» набрало 42 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «бело-голубые» встретятся с «Торпедо». Столичное дерби пройдет сегодня, 20 мая. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по местному времени.