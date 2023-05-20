Веденеев советует Малкому не возвращаться в «Зенит»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался относительно будущего бразильского нападающего команды Малкома.

«Что думаю насчёт Малкома? Может, ему и не стоит возвращаться - расслабится там, приедет и травму получит. Как только он попал домой, думаю, он о рекорде забыл. Да и рекорд этот никому не нужен», - передает слова Веденеева издание «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне чемпионата России Малком провел 27 поединков, в которых записал на свой счет 23 забитых мяча (два – с пенальти) и семь результативных передач.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав пятый подряд титул.