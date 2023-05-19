Губернатор Калининградской области поздравил «Балтику» с выходом в РПЛ

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поздравил «Балтику» с официальным выходом в Российскую премьер-лигу на следующий сезон.

«25 лет Калининград ждал. «Балтика» вновь в РПЛ. Спасибо нашему тренеру Сергею Игнашевичу и всей команде. Вперёд, балтийцы! Вперёд за Калининград!», - написал глава региона в своём телеграм-канале.

Напомним, что после сегодняшней ничьей между «Аланией» и «Акроном» (0:0) «Балтика» уже гарантированно не упадёт в турнирной таблице Первой лиги ниже второго места. Повышаются в РПЛ классически две первые команды турнира, третья и четвёртая получают право сыграть в стыковых матчах.

Завтра в рамках 32 тура Первой лиги балтийцы сыграют со второй командой лиги – казанским «Рубином» Рашида Рахимова.