Булыкин: «Балтика» станет украшением РПЛ»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин оценил выход калининградской «Балтики» в Российскую премьер-лигу. Сегодня вечером балтийцы официально стали новой командой РПЛ в сезоне-2023/24, это стало возможно благодаря осечке идущей на третьем месте владикавказской «Алании» - подопечные Олега Василенко поделили очки с «Акроном» (0:0).

«Балтика с таким прекрасным стадионом станет украшением РПЛ. Главное, чтобы они теперь хорошо выступали в ней, а клубом грамотно руководили. Рад, что они покажут в РПЛ такой замечательный регион – Калининград», - цитирует Булыкина Rusfootball.

Теперь, по мнению эксперта, самое главное для балтийцев будет удержаться в элите и не вылететь обратно. Ведь в высшем дивизионе чемпионата России «Балтика» была аж в прошлом веке. Недавно редакция сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вспоминала, какие события происходили в мире на тот момент.