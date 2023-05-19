Погребняк сделал смелый прогноз на игру «Оренбурга» и «Зенита»

Завтра в рамках 28 тура Российской премьер-лиги друг с другом сыграют уже как два тура чемпион страны «Зенит» и середняк текущего сезона «Оренбург». Бывший форвард сборной России, «Зенита» и «Фулхэма» Павел Погребняк считает, что оренбуржцы дома дадут бой расслабленному чемпиону.

«У «Зенита» завтра будет отличная возможность проверить резерв и игроков ротации, а на своём поле «Оренбург» способен доставить проблемы несыгранному «Зениту», ставлю на победу хозяев», - цитирует Погребняка «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» - «Зенит» стартует завтра, 20 мая в 16:30 по московскому времени.