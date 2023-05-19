Руслан Нигматуллин советует Игнашевичу оставаться в «Балтике»

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин порассуждал о дальнейшем развитии карьеры молодого российского тренера Сергея Игнашевича. Сегодня вечером его «Балтика» официально стала участником сезона РПЛ-2022/23.

«Не уверен, что ему стоит срываться и идти на повышение. Серьёзного опыта в РПЛ у него нет, поэтому интересно посмотреть на него именно на посту тренера «Балтики», при нём клуб демонстрирует отличный футбол», - заявил Нигматуллин «Матч ТВ», добавив, что поздравляет бывшего коллегу, с которым в бытность футболистом он провёл немало матчей.

Напомним, что возглавляет «Балтику» Игнашевич с осени 2021 года. В первом, неполном сезоне у руля балтийцев его команда заняла 10-е место в Первом дивизионе ФНЛ.