Сегодня вечером калининградская «Балтика» официально перебралась в элиту российского футбола – даже математика не помешает балтийцам выступить в следующем сезоне в Премьер-лиге.

Привёл команду к этому достижению молодой российский тренер Сергей Игнашевич. Поздравить его не забыли и в клубе, в котором он провёл большую часть карьеры – московском ЦСКА.

«Поздравляем Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую «Балтику» в РПЛ!», - пишет в телеграм-канале пресс-служба армейцев, прикрепив фото молодого тренера.

Игнашевич провёл в ЦСКА 14 лет карьеры, выступая за армейцев Москвы с 2004 по 2018 годы.