Газзаев: «Игнашевич сделал большой шаг в тренерской карьере»

Бывший тренер Сергея Игнашевича в ЦСКА Валерий Газзаев оценил достижение молодого тренера. Сегодня вечером «Балтика» Игнашевича официально оформила выход в РПЛ.

«Это большой шаг в его тренерской карьере и шёл он к этому достаточно осознанно, продуктивно работая и в «Торпедо». Повышение в РПЛ с «Балтикой» — начальный итог его тренерской деятельности», - рассуждает Газзаев для «Чемпионата».

Тренерская карьера Игнашевича стартовала пять лет назад. Закончив профессиональную карьеру, ветеран ЦСКА начал тренировать молодёжный состав армейского клуба, а после, в 2019 году приступил к работе старшим, а затем и главным тренером в московском «Торпедо».

Осенью 2021 года Игнашевич перешёл на работу в «Балтику», итогом его второго сезона у руля клуба стало лидерство в Первой лиге и закономерное повышение команды в классе.

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ