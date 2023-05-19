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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «Игнашевич сделал большой шаг в тренерской карьере»

19 Мая 2023 • 21:59 Комментировать
Балтика
...
Рубин
Через 23 ч. 17 мин.

Бывший тренер Сергея Игнашевича в ЦСКА Валерий Газзаев оценил достижение молодого тренера. Сегодня вечером «Балтика» Игнашевича официально оформила выход в РПЛ.

«Это большой шаг в его тренерской карьере и шёл он к этому достаточно осознанно, продуктивно работая и в «Торпедо». Повышение в РПЛ с «Балтикой» — начальный итог его тренерской деятельности», - рассуждает Газзаев для «Чемпионата».

Тренерская карьера Игнашевича стартовала пять лет назад. Закончив профессиональную карьеру, ветеран ЦСКА начал тренировать молодёжный состав армейского клуба, а после, в 2019 году приступил к работе старшим, а затем и главным тренером в московском «Торпедо».

Осенью 2021 года Игнашевич перешёл на работу в «Балтику», итогом его второго сезона у руля клуба стало лидерство в Первой лиге и закономерное повышение команды в классе.

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Валерий Газзаев Сергей Игнашевич
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