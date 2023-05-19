Непомнящий признался, что хочет видеть Кокорина в РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном возвращении форварда «Ариса» Александра Кокорина в «Фиорентину». Напомним, 32-летний футболист выступает за кипрский клуб на правах аренды.

«Не знаю, вернется ли он в «Фиорентину», но я бы хотел, чтобы он играл в чемпионате России. Для меня досада, когда наши футболисты играют за рубежом, и мы не видим их у себя в чемпионате», — цитирует Непомнящего Metaratings.

Специалист отметил, что он не против европейской карьеры, но когда ты выступаешь на Кипре или в «Зените» и «Динамо» — это две большие разницы.

В текущем сезоне Кокорин забил 13 голов и отдал 6 результативных передач в 28 матчах с учетом всех турниров. Добавим, что российский нападающий стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.