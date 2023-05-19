Капелло обратился к Игнашевичу после выхода «Балтики» в РПЛ

Знаменитый футбольный тренер, бывший наставник мадридского «Реала» и сборной России Фабио Капелло порадовался за своего бывшего игрока Сергея Игнашевича. Игнашевич уже в статусе главного тренера команды вывел свою «Балтику» в элиту российского футбола. Сегодня это было закреплено официально благодаря ничьей «Акрона» и «Алании» (0:0).

«Удачи Игнашевичу в его тренерском пути, это только начало!», - передаёт слова Капелло «Матч ТВ».

На данный момент калининградцы ещё не обеспечили победу в Первой лиге – в спину балтийской команде дышит казанский «Рубин». Очная встреча двух лидеров турнира запланирована на эти выходные.