Пименов: «Работа Игнашевича в «Балтике» проведена на «отлично»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов поделился мыслями о сегодняшнем успехе Сергея Игнашевича, к которому он и его команда шли на протяжении всего сезона. «Балтика» официально вышла в Российскую премьер-лигу.

«От всего сердца его поздравляю с этим и желаю побед с «Балтикой» в РПЛ. Работа проведена на «отлично»! Он прекрасный специалист. Это однозначно», - цитирует Пименова «Матч ТВ».

Для Игнашевича, напомним, текущий сезон стал всего вторым у руля балтийской команды. Притом, прошлый сезон в Первом дивизионе ФНЛ «Балтика» Игнашевича завершила на 10-м месте в турнирной таблице.

Ранее наша редакция вспомнила события, которые творились в мире, когда «Балтика» в последний раз играла в элите чемпионата России.