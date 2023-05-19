Алдонин поздравил «Балтику» Игнашевича с выходом в РПЛ

Бывший одноклубник Сергея Игнашевича по ЦСКА Евгений Алдонин поздравил молодого специалиста и его команду с выходом в элиту российского футбола.

«Это большое достижение. Перед стартом сезона на возвращение в РПЛ претендовали пять‑шесть команд, а это очень серьезная конкуренция. А ещё я знаю не понаслышке, какой это тяжёлый чемпионат», - рассуждает Алдонин для «Матч ТВ», добавив, что может только поздравить Игнашевича и «Балтику» с таким достижением.

Игнашевич руководит «Балтикой» второй сезон подряд. Первый сезон под его руководством калининградский клуб завершил на 10-м месте в Первом дивизионе ФНЛ.

Что касается сезона текущего, то в нём в рамках Первой лиги «Балтика» - абсолютный лидер. У клуба 64 очка и первое место турнирной таблицы.

Что творилось в мире, когда «Балтика» в последний раз играла в элите чемпионата России