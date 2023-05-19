Наставник калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич в раздевалке обратился к своим игрокам после того, как балтийский клуб официально стал участником РПЛ в следующем сезоне. Видео обращения тренера опубликовал официальный телеграм-канал команды.

«Вы сделали то, что должен делать каждый футболист – заслужили играть на высоком уровне. Поздравляю вас!», - сообщил молодой тренер своим подопечным.

В грядущие выходные в рамках 32 тура Первой лиги балтийцы сыграют с казанским «Рубином» дома. В турнирной таблице Первой лиги у «Балтики» 64 балла, отрыв от второго места составляет всего два очка.

Ранее мы сообщали, что на центральный матч грядущего тура Первой лиги были проданы абсолютно все билеты.