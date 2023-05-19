Сёмин: «У «Балтики» есть все основания, чтобы выступать в РПЛ»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил готовность калининградской «Балтики» к выступлению в элите российского футбола.
«У них есть все основания для повышения. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, футбольные традиции в городе, внимание к клубу, на его игры ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда», - заявил Сёмин «Чемпионату», добавив, что теперь калининградцам главное не останавливаться на достигнутом.Напомним, что сегодня вечером в результате осечки «Алании» в игре с «Акроном» «Балтика» официально вышла в РПЛ. Балтийцы теперь недосягаемы для «Алании», идущей на третьем месте в турнирной таблице.
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