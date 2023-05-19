Сёмин: «У «Балтики» есть все основания, чтобы выступать в РПЛ»

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин оценил готовность калининградской «Балтики» к выступлению в элите российского футбола.

«У них есть все основания для повышения. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, футбольные традиции в городе, внимание к клубу, на его игры ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда», - заявил Сёмин «Чемпионату», добавив, что теперь калининградцам главное не останавливаться на достигнутом.