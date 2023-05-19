Сёмин – об Игнашевиче: «Целеустремлённый человек, который не ждал предложений топ-клубов»

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин поздравил Сергея Игнашевича и его команду с выходом в РПЛ.

«Игнашевич — молодец! Целеустремлённый человек, который не ждал предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с малого и достиг успеха», - рассказал Сёмин «Чемпионату».

Для выхода в РПЛ «Балтике», напомним, даже не пришлось играть свой матч 32 тура Первой лиги. Калининградцам помогла ничья «Алании» и «Акрона» - результат этой игры сделал лидера лиги недосягаемым для владикавказского клуба с третьего места.

Ранее генеральный директор «Балтики» заявил, что его клуб планирует остаться в элите российского футбола всерьёз и надолго.