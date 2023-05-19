Голубович может остаться в «Химках» даже в случае вылета в Первую лигу

Сербский игрок обороны подмосковных «Химок» Петар Голубович может остаться в своей команде на будущий сезон, даже если «Химки» покинут РПЛ. Об этом сообщил его агент Милан Дудич, заявив, что легионеру очень нравится в нынешней команде.

«Он счастлив в «Химках», у него со всеми отличные отношения. И я знаю, что им в клубе довольны, он полностью устраивает тренерский штаб. Будем принимать лучшее для него решение после окончания сезона», - рассказал Дудич «Вестям Подмосковья».

Голубович стал игроком «Химок» минувшей зимой, его прошлым клубом был норвежский «Олесунн». На данный момент в активе 28-летнего серба 10 проведённых матчей за свою команду в рамках РПЛ.

Напомним, что шансы «Химок» на вылет из Премьер-лиги в конце сезона довольно высоки – команда Андрея Талалаева отстаёт от 14 места на пять баллов. Завтра команду ожидает непростая игра в Грозном против «Ахмата» - клуба из первой пятёрки, в прошлом туре разгромившего «Динамо» (3:0).

Талалаев отправился вместе с «Химками» в Грозный