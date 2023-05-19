Генеральный директор «Балтики»: «Мы хотим остаться в РПЛ всерьёз и надолго»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин заявил, что клуб намерен закрепиться в РПЛ.

«Не хотел бы называть цели на следующий сезон сейчас. Однако мы точно не хотим быть командой лифтом, которая вылетит в первый же сезон. Мы хотим остаться в РПЛ всерьез и надолго, как это говорится», — приводит слова Волженкина «Чемпионат».

Ранее стало известно, что «Балтика» досрочно вышла в элитный российский дивизион. На данный момент калининградский клуб лидирует в турнирной таблице Первой лиги, опережая идущий на втором месте «Рубин» на два очка.

В 32-м туре «Балтику» ждет очное противостояние с казанской командой. Встреча пройдет 20 мая в 21:30 по мск.

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ