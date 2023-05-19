В Подмосковье отметили 136-летие российского футбола

19 мая в подмосковном Орехово-Зуево отметили 136-й день рождения российского футбола. Дело в том, что в эту дату в 1887 году состоялся первый в истории России футбольный матч.

Появление футбола в России произошло не без участия его родоначальников, англичан – в 19-м веке в Орехово-Зуево прибыли английские специалисты. Их задачами было обслуживание импортного оборудования текстильного производства. В свободное от работы время гости из Англии играли в футбол. Так, по данным исследователя Владимира Лизунова, именно 19 мая на территории России впервые был сыгран футбольный матч.

Со временем футболисты объединились в «Клуб спорта Орехово», им руководил Гарри Чорнок – брат одного из управляющих текстильных фабрик. Команда даже стала носить форму, похожую на тогдашнюю форму команды «Блэкберн Роверс» - за неё болели приезжие британцы. Позже, уже во времена СССР у последователей команды появился свой стадион и название, более известное российскому болельщику – «Знамя Труда». Сейчас это один из старейших футбольных клубов России.

Кстати, местом первого футбольного матча в российской истории стал парк народных гуляний господ Морозовых. В современном Орехово-Зуево это Парк имени 1 мая, уточняют «Вести Подмосковья».