Дьяков посоветовал Кокорину попробовать себя в чемпионате Турции

Бывший игрок московского «Динамо» Виталий Дьяков оценил вчерашнее достижение Александра Кокорина – Ассоциация кипрских футболистов признала россиянина лучшим игроком чемпионата Кипра в завершающемся сезоне.

«Если «Фиорентина» не пригласит его на командный сбор, ему нужно сразу разрывать контракт и идти искать себе новую команду или снова идти в аренду. Он бы смог проявить себя в чемпионате Турции – там хороший чемпионат, звёзд много, ему было бы круто там себя попробовать», - цитирует Дьякова Rusfootball.

Напомним, что Кокорин в текущем сезоне отметился 13 голами в рамках чемпионата Кипра. «Арис» из Лимасола, за который выступает россиянин, имеет реальные шансы стать чемпионом страны.

Кстати, сам Дьяков в бытность игроком тоже попробовал себя в чемпионате Турции, сыграв несколько матчей сезона-2017/18 за «Сивасспор».