Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Балтика» досрочно вышла в РПЛ

19 Мая 2023 • 20:09 Комментировать

В пятницу вечером «Алании» не удалось обыграть на выезде «Акрон» - матч завершился вничью со счётом 0:0. Команда из Владикавказа потеряла очки, что осчастливило «Балтику». Команда из Калининграда теперь точно не опустится ниже второго места в Первой лиге. Это означает, что следующий сезон команда проведёт в Премьер-лиге.

Выход в РПЛ является особенным событием для «Балтики». В прошлый раз команда выступала в элите ещё в прошлом веке, а именно в чемпионате 1998 года. Тогда калининградцы заняли 15-е место и вылетели.

В субботу «Балтика» проведёт домашний матч против «Рубина». Казанцы идут в таблице вторыми и претендуют на второй прямой билет в РПЛ.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Балтика
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
20.05.23 в 14:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Факел Факел
1.78 3.80 4.70
Видео
20.05.23 в 16:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Динамо Москва Динамо Москва
7.20 4.30 1.50
Видео
20.05.23 в 16:30
Оренбург Оренбург
Зенит Зенит
3.70 4.30 1.86
Видео
20.05.23 в 19:00
Ахмат Ахмат
Химки Химки
1.55 4.40 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Мая
20:31 · Россия. Премьер-лига
Балахнин — о матче «Спартак» - ЦСКА: «Это будет настоящее дерби»
20:26 · Россия. Первая лига
В Первой лиге отреагировали на выход «Балтики» в РПЛ видео
20:25 · Россия. Премьер-лига
Валерий Новиков: «Когда «Спартаку» нужны очки, им некуда деваться, они дадут бой ЦСКА»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Дьяков посоветовал Кокорину попробовать себя в чемпионате Турции
20:15 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, будет ли продлён контракт с Набабкиным
20:07 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Для всех будет интереснее, если «Спартак» победит ЦСКА»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Прудников: «Признание Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра закономерно»
19:58 · Россия. Первая лига
«Акрон» выстоял под атаками «Алании»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Пострадавший в ДТП экс-тренер «Химок» по-прежнему в тяжёлом состоянии
19:48 · Россия. Премьер-лига
Алексей Сафонов сомневается, что «Динамо» стоит назначать Шпилевского
19:41 · Россия. Премьер-лига
Сутормин озвучил мотивацию «Зенита» в оставшихся матчах РПЛ
19:35 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Изидор очень соскучился по футболу»
19:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сыграет против ЦСКА в особенной форме фото
19:30 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Химок» Талалаев: «Вирус ходит по команде»
19:26 · Чемпионаты
«Спартак» показал красивый гол Соболева с паса Абаскаля 2 видео
Все новости
Рекомендуем