«Балтика» досрочно вышла в РПЛ

В пятницу вечером «Алании» не удалось обыграть на выезде «Акрон» - матч завершился вничью со счётом 0:0. Команда из Владикавказа потеряла очки, что осчастливило «Балтику». Команда из Калининграда теперь точно не опустится ниже второго места в Первой лиге. Это означает, что следующий сезон команда проведёт в Премьер-лиге.

Выход в РПЛ является особенным событием для «Балтики». В прошлый раз команда выступала в элите ещё в прошлом веке, а именно в чемпионате 1998 года. Тогда калининградцы заняли 15-е место и вылетели.

В субботу «Балтика» проведёт домашний матч против «Рубина». Казанцы идут в таблице вторыми и претендуют на второй прямой билет в РПЛ.