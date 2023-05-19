Прудников: «Признание Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра закономерно»

Бывший российский форвард Александр Прудников отреагировал на новость о признании его тёзки, Александра Кокорина лучшим игроком чемпионата Кипра. Так решила Ассоциация футболистов этой маленькой островной страны.

«Просто Кокорин явно сильнее многих игроков, которые сейчас в чемпионате Кипра играют. Его награда закономерно, так и должно быть», - рассказал Прудников «Матч ТВ».

Напомним, что в текущем сезоне принадлежащий «Фиорентине» Кокорин забил за «Арис» 13 голов в рамках чемпионата Кипра, а также отметился шестью ассистами. Его клуб близок к тому, чтобы стать чемпионом страны.

Кокорин – лучший игрок чемпионата Кипра в сезоне-2022/23