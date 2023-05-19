Пострадавший в ДТП экс-тренер «Химок» по-прежнему в тяжёлом состоянии

Пострадавший в ДТП недельной давности бывший помощник Спартака Гогниева в «Алании» и «Химках» Георгий Джиоев по-прежнему находится в тяжёлом состоянии.

Как сообщает Sport24 со ссылкой на источник из окружения тренера, динамика восстановления специалиста до сих пор не понятна – у пострадавшего многочисленные повреждения, он находится в реанимации.

Напомним, неделю назад 36-летний Джиоев вместе со своим братом попал в ДТП на Северном Кавказе.

В бытность футболистом Джиоев выступал на позиции защитника в таких клубах как «Томь», «Кубань», «Амкар» и «Факел», а в качестве тренера известен как член тренерского штаба Спартака Гогниева.