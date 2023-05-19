Сутормин озвучил мотивацию «Зенита» в оставшихся матчах РПЛ

Полузащитник питерского «Зенита» Алексей Сутормин озвучил главный мотивирующий фактор для своего клуба в оставшихся матчах Премьер-лиги. Их, напомним, в текущем сезоне у «сине-бело-голубых», как и у всех других команд лиги, осталось три.

«Мы все любим футбол, поэтому вопрос мотивации выхода на поле не стоит. Это наша любимая, так скажем, работа. Вот и вся мотивация, сыграть с удовольствием в оставшихся играх», - цитирует Сутормина «Матч ТВ».

Ближайший матч чемпионата России в рамках его 28 тура «Зенит» проведёт против «Оренбурга» на выезде. В первом круге встреча команд, напомним, завершилась победой питерцев с неприличным счётом – 8:0.

Гендиректор «Зенита» обратился к активным фанатам