Тренер «Химок» Талалаев: «Вирус ходит по команде»

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев в преддверии матча с грозненским «Ахматом» в рамках 28 тура РПЛ заявил, что некоторые игроки его команды заболели перед важной игрой.

«По команде ходит вирус, все время кого‑то цепляет из игроков. У нас есть шансы остаться в Премьер‑лиге, но очки даются нам очень сложно», - цитирует рассказал Талалаев «Матч ТВ».

Напомним, что грядущая игра против «Ахмата» станет одной из важнейших, если не самой важной для игроков Талалаева в сезоне. «Химки» на данный момент всё ещё находятся в зоне вылета и занимают 15-е место с 18 набранными очками. Отставание от 14 места - пять очков.

Талалаев отправился вместе с «Химками» в Грозный