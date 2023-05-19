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Гогниев рассказал, откуда пришла идея водить хороводы при подаче угловых

19 Мая 2023 • 18:55 Комментировать (1)
Ахмат
...
Химки
Через 22 ч. 41 мин.

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев рассказал, откуда взял идею розыгрыша угловых ударов с хороводом.

«Идея с хороводом пришла из китайского чемпионата, мы там её подсмотрели. Мы в каждом чемпионате рассматриваем стандарты и наигрываем определенные из них», - цитирует Гогниева «Матч ТВ».

Напомним, когда игрок его команды исполнял подачу с углового, полевые игроки, оставшиеся в штрафной соперника, собирались вместе и начали крутиться в хороводе, в определённый момент разбегаясь.

Правда, результата это не принесло – за полгода в «Химках» Гогниев так и не смог вывести подмосковную команду из зоны вылета и был закономерно уволен в прошедшем апреле.

​Гогниев допускает работу в «Спартаке»

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Спартак Гогниев
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АХМАТ ХИМКИ
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