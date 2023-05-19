Гогниев рассказал, откуда пришла идея водить хороводы при подаче угловых

Бывший главный тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев рассказал, откуда взял идею розыгрыша угловых ударов с хороводом.

«Идея с хороводом пришла из китайского чемпионата, мы там её подсмотрели. Мы в каждом чемпионате рассматриваем стандарты и наигрываем определенные из них», - цитирует Гогниева «Матч ТВ».

Напомним, когда игрок его команды исполнял подачу с углового, полевые игроки, оставшиеся в штрафной соперника, собирались вместе и начали крутиться в хороводе, в определённый момент разбегаясь.

Правда, результата это не принесло – за полгода в «Химках» Гогниев так и не смог вывести подмосковную команду из зоны вылета и был закономерно уволен в прошедшем апреле.

​Гогниев допускает работу в «Спартаке»