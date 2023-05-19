Раскрыты планы «Локомотива» на трансферное лето

«Локомотив» строит планы по усилению состава на трансферное лето. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», московский клуб планирует подписать центрального защитника, крайних и центрального полузащитников, а также нападающего.

Отмечается, что «Локомотив» настроен находить новичков среди российских футболистов. Подписать легионера «железнодорожники» могут только в центр обороны, если заполучить качественного игрока из России на эту позицию не удастся.

В то же время источник сообщает о том, что «Локомотив» не рассматривает варианты с подписанием Веры, Мансильи и Флорентина из «Оренбурга».

«Локомотиву» интересен основной игрок ЦСКА