Садулаев продлил контракт с «Ахматом» - директор клуба

Ахмед Айдамиров, который занимает пост генерального директора «Ахмата», сообщил о продлении контракта с Лечи Садулаевым. Стоит сказать, что недавно 23-летний футболист получил серьёзную травму колена.

«Лечи Садулаев лечится, его уже прооперировали. С ним давно продлили контракт, он дома, воспитанник нашего клуб. Можно сказать, что подписали пожизненный контракт (смеётся)», - комментарий Айдамирова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

За три тура до финиша чемпионата России «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 20 мая, – против «Химок» на своём поле.