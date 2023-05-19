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«Можно сказать, что Кокорин реабилитировался» — Мостовой

19 Мая 2023 • 17:32 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о признании форварда «Ариса» Александра Кокорина лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра.

«Его сезон вызывает уважение. Многие говорят, что Кипр — это не уровень. Но не стоит забывать, что с ним происходило в последние годы. Кипр или нет, но стать лучшим и забить столько голов… Молодец. Можно сказать, что Кокорин реабилитировался», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Эксперт добавил, что сейчас тяжело говорить о возможном возвращении Кокорина в «Фиорентину», команда на ходу, поэтому неизвестно, найдется ли там место для него.

В нынешнем сезоне 32-летний нападающий забил 13 голов и сделал 6 ассистов в 28 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Александр Мостовой чемпионат Кипра
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